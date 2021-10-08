CHP’li Gökçen: Tutuklanan Boğaziçili öğrenciler cezaevinde tartaklandı

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iki gün önce tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin cezaevinde ‘tartaklandığını’ bildirdi.

Fotoğraf: Instagram / @bogazicidirenisi

Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden öğrencilere açılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi öğrenci serbest bırakılırken ikisi tutuklandı.

KRT TV’de Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan Gökçen, tutuklu Boğaziçi öğrencilerinden aldıkları ilk haberleri paylaştı.

Gökçen şunları kaydetti: “Tutuklu iki öğrenci cezaevine girdiklerinde kötü bir muameleyle karşılaşıyorlar. Bir şekilde tartaklanıyorlar. Son sınıf öğrencisi bu iki arkadaşımız kitaplarını almakta da zorlanıyorlar. Terörist diye suçlanan bu insanların eğitimlerini tamamlayabilmek ve sürdürebilmek için ilk dertleri alacakları kitaplar. O kitaplar kendilerine verilmiyor.”

CHP’li vekil ayrıca, aralık ayında yurtdışında yüksek lisansa başlayacak bir öğrenciye de yurtdışı yasağı konulduğunu bildirdi.

Gökçen, “Bu üç arkadaşımızın da eğitim hayatı çok ciddi bir şekilde sekteye uğratılıyor” ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, söz konusu öğrenciler için, “Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” demişti.