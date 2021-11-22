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Yaramazlara biraz batar!

Leman, tutuklu Boğaziçili öğrencileri kapağına taşıdı

Mizah dergisi Leman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Naci İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’i kapağına taşıdı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.


Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Son olarak Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” diyerek hedef göstermesinin ardından İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan Boğaziçili öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen bir 50 gündür Metris Cezaevi’nde.

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