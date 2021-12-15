Bakan Koca ‘Omicron tedbiri’ni duyurdu: Hatırlatma dozunda süre üç aya indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, daha önce ikinci dozun üzerinden altı ay geçtikten sonra hatırlatma dozunun uygulanacağını duyurmuştu.

Bilim kurulu toplantısı sonrası Twitter üzerinden yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı, özetle şunları kaydetti:

* Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.

* Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşıyla koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır.

* Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir.

* Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

* Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması bilim kurulumuzca tavsiye edilmektedir.

* Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.