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Yaramazlara biraz batar!

Kısa süreli hata, yatırımcıları ‘trilyoner’ yaptı

Kripto yatırımcıları, fiyat analiz sitesi Coinmarketcap’teki bir hata nedeniyle kendilerini kısa süreliğine ‘trilyoner’ sandı. Kullanıcılar şişirilmiş fiyatlar üzerinden işlem yapmaya çalışsa da bu gerçekleşmedi.

Şu anda 48 bin dolar seviyesindeki Bitcoin’i 7 milyon dolar, 3 bin 800 dolar seviyesindeki Ethereum’u 600 bin doların üzerine çıkartan hata, birçok yatırımcıyı Elon Musk’tan bile daha zengin hale getirdi.


Grafik: Cointrademap/Twitter

Coinbase ve Binance sermayeli Coinmarketcap kullanıcılarının bu ‘trilyonerlik’ heyecanı ise kısa sürdü. Yatırımcıların şişirilmiş fiyatlar üzerinden işlem yapamaması, hayalleri suya düşürdü..

Bazı kullanıcılar tarafından ‘güvenlik açığı’ olarak yorumlanan hata, sosyal medyada esprili paylaşımları da beraberinde getirdi.

Şirket de hatanın düzelmesinin ardından ”Birkaç saat trilyoner olmak sizi nasıl hissettirdi?” diye sordu.

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