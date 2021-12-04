Piyasalarda sıkılaşma kriptoyu vurdu: Bitcoin ve Ether çakıldı

Piyasalarda risk algısının değişmesiyle birlikte Bitcoin ve diğer kripto para birimleri adeta çakıldı.

Kripto para birimlerindeki bu dalgalanma, yukarı doğru hareketlenen enflasyona karşı merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya başladığı bir ortamda yaşanıyor. Sıkılaşmayla birlikte gelen likidite azalmasının hemen hemen bütün finansal varlıkları etkilemesi bekleniyor.

Corona virüsünde Omicron adlı yeni bir varyantın çıkması da piyasaları tedirgin eden başka bir faktör. 50’nin üstünde mutasyona uğradığı belirtilen bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmayacağı henüz net değil. Bu durumunsa yeni bir tedbir dalgasına neden olması ihtimali piyasalarda yakından izleniyor.

En büyük kripto para Bitcoin bugün 42 bin 296 dolar seviyesine kadar indikten sonra saat 09:58 itibariyle 47 bin 708 dolar seviyesinde. Bu yaklaşık yüzde 10’luk bir kayıp anlamına geliyor.

İkinci büyük kripto para Ether’se yüzde 17,4 kaybın ardından biraz toparladı ve kaybını yüzde 10 seviyesine çekti.

Tüm kripto para sektörü 2,2 trilyon dolar değer kaybetti.