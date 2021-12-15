Merkez Bankası kararı öncesi dolar/TL rekor seviyelerde

Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar /TL 14,79 seviyesine gelerek rekor kırdı. Avro/TL 16,67’lere kadar tırmanarak rekor tazeledi. Gram altın da yüzde 3’e yakın artışla 840 lira seviyesini gördü.
Dolar kuru MB’nin dördüncü müdahalesiyle pazartesi günü 14,75’ten 13,66’ya kadar gerilemişti. Ancak yarınki toplantı öncesi piyasalar kapanmadan kur yeniden harekete geçti.
Türk Lirası’ndaki sert değer kaybı ve yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri düşürmesi bekleniyor.