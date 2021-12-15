ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. 2023 için de üç faiz artışı beklentisi belirlenirken 2024 için de 2 artış beklentisi öne çıktı.

Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Buna göre Hazine kağıtları alımları aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları ise 10 milyar dolar azaltılacak.

BloombergHT’nin aktardığına göre karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntılarıyla yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.

Metinde ekonominin görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ekonomik projeksiyonlar da yayımlandı

Fed ekonomiye ilişkin projeksiyonları da yayımladı. Buna göre eylül ayında yüzde 5,9 olarak açıklanan 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,5 seviyesine çekildi. 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 3,8’den yüzde 4’e yükseltildi. 2023 büyüme tahmini yüzde 2,5’ten yüzde 2,2’ye düşürüldü.

İşsizlik beklentilerinde ise aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. 2021 işsizlik beklentisi yüzde 4,8’den yüzde 4,3’e; 2022 işsizlik beklentisi de yüzde 3,8’den yüzde 3,5 seviyesine çekildi. 2023 beklentisi yüzde 3,5’te sabit kaldı.

Enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü revizeler dikkat çekti. Buna göre 2021 PCE enflasyon beklentisi yüzde 4,2’den yüzde 5,3’e çıktı. 2022 için bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya yükseltildi.

Çekirdek PCE enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 3,7’den yüzde 4,4’e; 2022 için yüzde 2,3’ten yüzde 2,7’ye 2023 için ise yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e çıkarıldı.

ABD’de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetmişti. Söz konusu veri 1982’den bu yana en yüksek artışa işaret etmişti.