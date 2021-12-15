RTÜK’ten dijital platformlara sansür; TELE 1, Halk TV ve FOX’a ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabı üzerinden üst kurulun bugün aldığı yayından kaldırma ve ceza kararlarını aktardı.

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Buna göre üst kurul, Hasan Can Kaya’nın dijital platform Exxen’de yayınlanan ‘Konuşanlar’ adlı programının 44’üncü bölümünün katalogdan çıkarılmasına karar verdi. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, söz konusu programa ‘Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar’dan inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Taşçı, ayrıca dijital platform Netflix’te ‘LGBTQ Filmleri’ kategorisinde bulunan İspanya yapımı ‘Ortaya Karışık İşler‘ adlı filmin de ‘toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu’ gerekçesiyle katalogdan çıkarılmasına karar verildiğini kaydetti.

Üst kurul üyesi, “RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor” diye yazdı.

‘Erdoğan, Bahçeli ve Erbaş’ı eleştirmek yasak’

Taşçı, Tele 1’e CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği; Halk TV’ye ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirildiği gerekçesiyle 210 bin lira ceza verildiğini duyurdu.

RTÜK üyesi, şunları kaydetti: “RTÜK’ün bugünkü kararlarına göre televizyonda eleştirilemeyecek isimler: Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Ali Erbaş.”

FOX ve DMAX’e de ceza

FOX TV’de yayımlanan ‘Yasak Elma’ dizisi hakkında hazırlanan raporun da görüşüldüğü toplantıda, yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

RTÜK, ‘Bagaj Savaşları’ isimli belgeselinde ‘hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirildiği’ gerekçesiyle de yayıncı DMAX’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.