RTÜK’ten Hasan Can Kaya’nın dijital platformdaki programına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’de yayınlanan Hasan Can Kaya’ın ‘Konuşanlar’ isimli programına ‘Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar’dan inceleme başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu program, Youtube üzerinden başlayıp Exxen’de devam etmişti.

Şahin, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği ‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.”