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Yaramazlara biraz batar!

Eşcinsel karakter nedeniyle iptal edilen Türk yapımı Netflix dizisi İspanyol yapımı olarak yayınlanacak

Netflix’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın senaryodaki eşcinsel karakterin silinmesi talebi nedeniyle rafa kaldırdığı Türk yapımı dizi, İspanyol yapımı olarak Türkiye dahil 190 ülkede yayınlanacak.

Fotoğraf: AA

Bloomberg’in haberine göre senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı dizinin yapımcıları, muhafazakar Türkiye’den liberal İspanya’ya ‘kültürel sıçrama’ yapan projenin ‘dramatik gücünün’ kaybolmadığından emin. Senaryoda Türkçe orijinalinde olduğu gibi eşcinsel bir karakter yer alıyor.


Dizinin İspanyol uyarlamasının senaristi Irma Correa, “İspanyol veya Türk hikayesi değil, evrensel bir hikaye anlatıyoruz. Herkesin temsil edildiğini hissedeceği, açık ve çoğulcu bir toplum olarak gördüğümüzü yansıtmak için çalıştık” dedi.

Dizi Netflix’te ‘Si lo Hubiera Sabido’ (Eğer Bilseydim) ismiyle yer alacak. Correa, hikayenin ‘İspanyol özgünlüğüyle’ dolu olduğunu, ancak Yörenç’in orijinal senaryosuyla aynı kurguyu izleyeceğini söyledi.

Bloomberg’in sorusunu yanıtlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) bir yetkili, dizinin İspanyolca versiyonuna karşı ‘işlem yapılıp yapılmayacağına’ dair hükümetin herhangi bir ‘gündemi olmadığını’ söyledi.

Şirketten bir sözcü, dizinin Paris, Madrid ve Sevilla’da çekildiğini ve Netflix’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde henüz belli olmayan bir tarihte yayınlanacağını söyledi.

Dizi, 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadının hikayesini anlatıyor. Doğaüstü bir olay Emma’yı zamanda geri göndererek genç bedenine yerleşmesine ve hayatını yeniden yazmasına izin veriyor.

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