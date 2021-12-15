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Yaramazlara biraz batar!

Billie Eilish anlattı: Küçük yaşta porno izlemek kabuslar görmeme neden oldu

ABD’li şarkıcı Billie Eilish 11 yaşından itibaren porno izlemeye başlamasının kabuslar görmesine sebep olduğunu anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Şimdi 19 yaşında olan Grammy ödüllü şarkıcı katıldığı radyo programında maruz kaldığı içeriği düşündükçe harap olduğunu ifade etti.


Programda ‘Happier Than Ever’ albümünden ‘Male Fantasy’ isimli şarkıyla ilgili konuştukları sırada pornografi konusu açıldı.

Şarkıcı ve söz yazarı, küçük yaşta porno izlemenin beynini mahvettiğini ve kabuslar görmesine neden olduğunu söyledi. Büyürken izlediği, ‘şiddet içerikli’ ve ‘istismar edici’ olarak nitelendirdiği içeriklerden sonra artık pornoyu utanç verici bulduğunu anlattı.

Eilish özellikle pornonun kadın bedeni ve cinsel deneyimini anlatma şeklini sorunlu bulduğundan bahsetti. Asıl büyük sorun olarak ise pornonun seks sırasında rıza dahil neyin normal olduğuna dair anlayışa zarar verebildiğine dikkat çekti.

Porno izlemenin ileride cinsel hayatı başladığında ‘iyi olmayan şeyler hayır diyememesine’ neden olduğunu söyleyen şarkıcı “Çünkü böyle şeyleri çekici bulmam gerektiğini sanmıştım” dedi

Porno izlemekle ilgili bir sorununu olmadığı için ‘cool’ olduğunu zannettiğini anlatan Eilish “Neden kötü bir şey olduğunu anlamamıştım. Seks yapmayı böyle öğreniyorsun sanıyordum. Anneme söylediğimde dehşete kapılmıştı” diye konuştu.

Ergenlik yaşlarını gözler önünde yaşayan Eilish bol kıyafetler giymesiyle ün yapmış ve sık sık beden imajı ve büyürken cinselleştirilmesi hakkında konuşmuştu.

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