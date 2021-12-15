AKP’li Kurtulmuş’tan ‘ekonomik OHAL’ iddiasına: Saçma sapan

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘ekonomik OHAL’ iddialarına dair “Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin” dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Kurtulmuş, asgarin ücretin 4 bin lira üstü olup olmayacağına dair soruya “Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz” diye yanıt verdi.

AKP’li yönetici, ücreti beklentiler çerçevesinde belirleyeceklerini belirterek, herkesin tatmin olacağı bir rakama çıkılması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, ekonomik gerekçe gösterilerek OHAL ilan edilebileceğine dair tartışmalar için şunları söyledi: “Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.”