Malta, marihuanayı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

Malta, marihuananın kişisel olarak kullanım ve yetiştirmesini yasallaştıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Dün yapılan oylamada parlamentodan 36 lehte oy çıktı, 27 vekil yasal düzenlemeye, “Hayır” dedi.

Kabul edilen yasal düzenleme uyarınca yetişkinler yedi grama kadar marihuana taşıyabilecek ve evlerinde azami dört bitki yetiştirebilecek. Kamu ve çocukların önünde kullanımı yasak.

Eşitlik Bakanı Owen Bonnici, bu tarihi adımın, az miktarda marihuana kullananların suçlamayla karşılaşmalarına son vereceğini ve uyuşturucu kaçakçılığını azaltacağını söyledi.

Marihuananın yasallaştırılmasına karşı çıkan Milliyetçi Parti, Cumhurbaşkanı George Vella’nın yasayı imzalamamasını istedi.

Yasa, yedi gramdan fazla 28 gramdan az marihuana taşıyanlara 100 avroya (1661 lira) kadar ceza öngörüyor. Kamu önünde kullanmanın cezası 235 avro (3 bin 904 lira), 18 yaşın altındakilerin önünde kullanmanın cezası ise 500 avro (8 bin 306 lira).

Almanya, Lüksemburg, İsviçre’nin aralarında olduğu ülkelerin de benzeri planları var. İtalya seneye referandum yapacak. Dünyaya bakıldığında ise Güney Afrika, Meksika, Jamaika, Portekiz ve ABD’nin bazı eyaletlerinde Malta’dakine benzer mevzuat bulunuyor. Uruguay, 2013 yılında kişisel amaçla marihuana kullanımını yasallaştıran ilk ülke olmuştu. Uruguay’ı 2018’de Kanada izlemişti.