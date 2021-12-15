‘Torba’dan Katar çıktı: Antalya Limanı’nı ihalesiz 19 yıl daha işletecekler

AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni torba yasada 18 limanın işletme süresinin uzatılması da yer aldı. Üstelik bu, pazarlıksız ve ihalesiz yapılacak. 18 liman arasında Katarlı şirketin 140 milyon dolara devraldığı Antalya Limanı da var.

Sadece Katar değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı iktidara yakın şirketlerin arasında yer alan Limak da bu torba yasadan faydalanacak.

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Antalya Limanı’nın işletmesi geçen yıl Katarlı QTerminals şirketine 2028 yılına kadar devredilmişti. Sürenin uzatılması Meclis’in gündemine ilk olarak gelip muhalefetin itirazı üzerine geri çekildiğinde CHP Antalya Milletvekili Osman Budak şöyle konuşmuştu: “Bu düzenlemenin birinci hedefi, Katarlıların geçen sene 2028 yılına kadar devraldıkları Antalya Limanı’nın süresini ihalesiz bir biçimde 2047 yılına kadar uzatmaktı. Ayrıca yandaş LİMAK’ın işlettiği İskenderun Limanı’nın işletme süresi 2061 yılına, Mersin Limanı’nın işletme süresi 2056 yılına kadar gene ihalesiz bir biçimde uzatılacaktı.”

TBMM tutanaklarında yer alan bilgiye göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait limanların özelleştirme sonucu imzalanmış 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Söz konusu yasa kapsamında beşi TCDD, 13’ü Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde olmak üzere 18 liman var. Bunlara Mersin, İskenderun, Bandırma, Derince, Antalya, Galataport, Çeşme, Trabzon, Tekirdağ ve Marmaris dahil.

Katar ziyaretinden sonra

Torba yasanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinden sonra Meclis’e sunulması dikkat çekti. Dış basında Erdoğan’ın ziyareti ‘sıcak para arayışı’ olarak yorumlanmıştı.

Aynı zamanda Erdoğan’ın heyetinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Reuters muhabiri “Türkiye Katar’a para talep etmek için mi geldi” diye sormuştu.