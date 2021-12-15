İstanbul’da suya zam

İstanbul’da 2022 yılı itibariyle suya yüzde 20,58 zam yapıldı.

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Suya en son eylül ayında 15,62 zam yapılmıştı.

İBB Meclisi’nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde meclis başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesi belirlendi. Tarife Komisyonu Başkanı AKP’li Meclis Üyesi Hidayet Erdöl İSKİ’nin su tarifesine yüzde 57.38 oranında zam ve her ay TÜFE oranında zam önerdiğini söyledi.

Her ay TÜFE oranında zam önerisini kabul etmediklerini açıklayan AKP ve MHP grubu, suya 2022 yılından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında zam önerisi yaptı. Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62’lik zammın yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından suya yüzde 20,58 zam önerilmiş oldu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu önerinin ‘İSKİ batsın’ demek olduğunu ve AKP’nin yönettiği ekonominin daha fazla zammı mecbur kıldığını belirtti. Ancak AKP ve MHP grubu önerisini değiştirmedi. İSKİ’nin teklifi reddedilip, AKP ve MHP grubunun önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu.

Böylelikle İstanbul’da suya 2022 yılı itibariyle yüzde 20,58 oranında zam yapılmış oldu.