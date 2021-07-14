Akşam Postası / 14 Temmuz 2021

TTB üyesi: Bakanlık ‘uzun Covid’ verilerini paylaşmıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Levent Akyıldız, Sağlık Bakanlığı’nın elinde ‘uzun Covid’ geçirenlere ilişkin veri bulunduğunu ama paylaşmadığını dile getirdi.

Marmaris’te HDP binasına silahlı saldırı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki HDP binasına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

TRT yönetimine Sabah ve SETA’dan ‘takviye’

TRT yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı. Kurulun üç üyesi görevinden alındı.

Baykal’dan ‘Erdoğan’la pazarlık’ iddiasına yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları ve Zülfü Livaneli’nin çıkışıyla gündeme gelen eski CHP genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la pazarlık yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

Değişen profil, son ses tur atan araçlar: Kadıköy’ün gece hayatına neler oluyor?

Son dönemde İstanbul’un gece hayatının merkezi haline gelen Kadıköy’de özellikle 1 Temmuz’da kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni eğlence anlayışına bölge sakinleri tepkili. Daha önce hiç rastlamadıkları insan profillerinin, 34 plakalı olmayan araçlarla gece yarılarına kadar son ses müzik eşliğinde tur attığını söyleyen yerel yöneticiler, 100-150 kişilik grupların da göbek atmalı sokak partileri yaptığını ifade ediyor.

İş işten geçtikten sonra: Tuz Gölü’ndeki ‘flamingo katliamı’ için inceleme

Tuz Gölü’nde kuraklık ve tarımda kullanılan vahşi sulama nedeniyle ölen binlerce flamingoyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Valiliği inceleme başlattı.

TÜİK, göç istatistiklerinin yayınlanmasını da erteledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ait uluslararası göç istatistiklerine ilişkin bülteni ertelediğini duyurdu.

Buldan: Demokratik Türkiye için sorumluluğa hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bugün AKP’nin yaptığı zulümler karşısında, AKP’yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz” dedi.

Anket: İYİ Parti en çok tercih edilen ‘ikinci parti’

MetroPOLL araştıma şirketinin anketi, İYİ Parti’nin seçmenlerin ikinci durağı olduğunu gösterdi.

AKP’li belediye, İBB’nin etkinlik çadırını ‘bozdu’, çocukları kaldırdı

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ‘500İG Gezici Kütüphane Eğlenerek Öğreniyoruz’ adlı etkinlik otobüsünü ‘izinsiz’ olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Başak Demirtaş’tan adalet bakanına: Cezaevi görüşleri neden normalleşmiyor?

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslendi: “Her şey normalleşirken cezaevi görüşleri neden normalleşmiyor?”

Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası (MB), piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 19’da sabit tuttu.

En dürüst 75 şehir: Türkiye listeye bile giremedi

Dünyadaki ‘en dürüst’ şehirler araştırmasında Türkiye’den hiçbir kent sıralamaya giremedi. ‘En dürüst’ listesine giren ilk üç şehir İsviçre’den Zürih, Japonya’dan Tokyo, Avustralya’dan Adelaide oldu.

Marmara’da yeni müsilaj beklenmiyormuş: ‘Yüzeyde yok denecek durumda’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde ilk 20 metrede müsilaja rastlanmadığını belirterek, “Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” dedi.

Kripto para madenciliğinde kartlar yeniden dağıtılıyor: Kuzey Amerika in, Çin out

Pekin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik artan baskıları nedeniyle kripto para madencileri birer birer ülkeyi terk etmeye başladı. Operasyonların yoğun olarak Kuzey Amerika ülkelerine kayması bekleniyor.

Eski Nissan CEO’su ilk kez anlattı: Kutunun içinde Japonya’dan nasıl kaçtım…

Japonya’da ev hapsindeyken İstanbul üzerinden Lübnan’a ulaşmayı ‘başaran‘ Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn enstrüman kutusunda kaçış hikayesini anlattı.