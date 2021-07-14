Yılın ilk altı ayında Akdeniz’de boğulan göçmen sayısı iki kat arttı

Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ), yılın ilk 6 aylık zaman diliminde daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışırken ölen göçmen sayısında iki kat artış olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UGÖ’ye göre, yılın ilk 6 ayında bin 146 göçmen Akdeniz’in sularında boğularak yaşamını yitirdi.

2020 yılının ilk altı ayında ise bu sayı 513’tü.

Libya-Tunus ve İtalya kıyıları arasındaki rota düzensiz göçmenler için ‘en tehlikeli rota‘ olarak gösterilirken, bu rotada 6 aylık süreçte 741 kişi hayatını kaybetti.

İkinci tehlikeli rota olarak gösterilen Batı Afrika ve İspanya’nın Kanarya Adaları arasında ise yine aynı dönemde 250 kişi yaşamını yitirdi.

UGÖ açıklamada, ilgili ülkelere uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirerek, gerekli önlemleri acilen almaları tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca denizde arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil gemilerin Avrupa limanlarından denize açılırken idari engellerle karşılaştığı hatırlatılarak, bu durumun kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı vurgulandı.