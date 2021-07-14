Kripto para madenciliğinde kartlar yeniden dağıtılıyor: Kuzey Amerika in, Çin out

Pekin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik artan baskıları nedeniyle kripto para madencileri birer birer ülkeyi terk etmeye başladı. Operasyonların yoğun olarak Kuzey Amerika ülkelerine kayması bekleniyor.

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Dünya’nın haberine göre nisan itibariyle kripto madenciliğinin yüzde 65’inden sorumlu Çin’de ülkedeki madencilik kapasitesinin yüzde 90’ının kapatılmasıyla çeşitli şirketler operasyonlarını başka ülkelere taşıyor.

Business Wire’a göre 2024 yılında 2,8 milyar dolara ulaşması beklenen kripto para madencilik pazarına şu an Çin hükmetse de piyasada dengeler yakın zaman içinde değişebilir.

Kripto madencilik şirketi Foundry’nin başkan yardımcısı Kevin Zhang, madencilerin Çin’den göçüyle daha fazla madencinin blok zincir ağlarına bağlanamamasının diğer madencilerin ağ üzerindeki payını artıracağını ve başta Kuzey Amerika olmak üzere diğer ülkelerin bu pazardaki rolünün güçleneceğini belirtiyor.

Şenzen merkezli BIT Mining de yakın zaman içinde 320 madencilik teçhizatının Kazakistan’a taşımıştı.

Kaynak: Dünya

Kripto madenciliğinin geleceği belirsizliğini korurken, buna paralel kripto para piyasalarındaki dar banttaki hareket devam ediyor. 42 bin dolarla 30 bin dolar aralığına sıkışan Bitcoin bugün yeniden 31 bin dolarlı seviyelere kadar indi.

Kripto para piyasasını ikinci büyük oyuncusu Ethereum da bin 900 doların altına kadar çekilmiş durumda.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.