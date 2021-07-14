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Yaramazlara biraz batar!

AYM, infaz yasasının iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: AYM

AYM genel kurulu, CHP’nin, kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Başvuru reddedildi.


Söz konusu kanun 14 Nisan 2020’de TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı.

İlk olarak yeni infaz yasasının ‘şekil yönünden’ iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuran CHP, yasanın bazı maddelerinin ‘af’ sonucu doğurduğunu ifade etmiş, ‘TBMM’de anayasanın öngördüğü 5’te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali’ni talep etmişti.

CHP’nin bu başvurusu 17 Temmuz 2020’de Yüksek Mahkeme tarafından yedi üyenin karşı oyuna karşı dokuz üyenin oy çokluğuyla reddedilmişti.

Ayrıca CHP, ikinci başvurusunda da kanunun tümünün ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

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