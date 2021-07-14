Başak Demirtaş’tan adalet bakanına: Cezaevi görüşleri neden normalleşmiyor?

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslendi: “Her şey normalleşirken cezaevi görüşleri neden normalleşmiyor?”

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayan Demirtaş, Covid-19 önlemlerinde ‘normalleşme’ dönemine girilirken cezaevlerinde değişikliğe gidilmemesine sitem etti.

“Cezaevlerindeki görüş koşulları salgın döneminde olduğu gibi aynen devam ediyor” diyen Demirtaş, şunları kaydetti: “Normalde, pandemi öncesi her hafta olan kapalı görüş hakkını bile kullanamıyoruz. Mesela bu temmuz ayı içerisinde sadece toplamda iki defa kapalı görüş yapabileceğiz. Normalde bayramlarda ek açık görüş olurdu. Oysa ki bu bayramda yine olmayacak. Bırakın açık görüşü, kapalı görüş bile yok. Bayram vesilesiyle ek telefon hakkı bile tanınmadı. Maalesef cezaevlerine bayram gelmiyor.”

Adalet bakanının ‘tam 13 ay önce, kısa sürede görüntülü görüşme yapılabileceğini söylediğini’ aktaran Demirtaş şöyle devam etti: “Buradan adalet bakanına sormak istiyorum… Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak?”