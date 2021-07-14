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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Aşıları karıştırma kararı bireylere bırakılmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Soumya Swaminathan, farklı aşıları karıştırma kararının bireylere bırakmaması konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Farklı aşıların karıştırılarak daha güçlü hale getirilmesi, salgının en başından beri tartışılıyor.


Tayland hükümeti, corona virüse karşı korumayı arttırmak adına, ilk aşı dozu olarak Sinovac uygulanan vatandaşlarına ikinci doz olarak AstraZeneca Covid-19 aşısı uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

Türkiye de üçüncü doz aşı kararı almış, Sağlık Bakanlığı 50 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı yaptırabileceğini, üçüncü doz için Sinovac veya Pfizer-BioNTech aşısı seçilebileceği duyurulmuştu.

Farklı aşıların kullanılması, aşıya erişimi az olan ülkeler açısından da bazen zorunlu bir tercih olabiliyor.

DSÖ ihtiyatlı

Ancak ileri araştırmalar henüz sonuçlanmadığı için DSÖ yetkilileri bu konuda ihtiyatlı.

DSÖ başuzmanı Soumya Swaminathan, hatırlatıcı dozlarla ilgili bir soruya “Burada biraz tehlikeli bir eğilim var” diyerek yanıt verdi: “Bireyler ikinci, üçüncü ve dördüncü dozu kimin, ne zaman alacağına karar vermeye başlarsa ülkelerde kaotik bir durum ortaya çıkar.”

Aşıları karıştırma konusunu ‘verisiz bölge’ olarak adlandıran bilim insanı, sözlerine sosyal medyadaki paylaşımla açıklık getirdi: “Halk sağlığı konusunda düzenleyici otoriteler, mevcut verilere dayanarak karar verebilir ancak bireyler kendi başlarına karar vermemeli. Farklı aşıların karıştırma ve eşleştirme çalışmalarından elde edilen veriler şu an beklemede. Bunların hem immünolojik hem de güvenlik açısından değerlendirilmesi gerekiyor.”

DSÖ’nün aşılarla ilgili danışmanlar grubu, geçen ay AstraZeneca’nın ilk dozundan sonra ikinci bir doz olarak aynı aşının bulunamaması halinde BioNTech aşısının kullanılabileceğini belirtmişti.

Söz konusu açıklama, Vietnam’ın AstraZeneca aşısı ile BioNTech aşısını kombine şekilde kullanacağını duyurmasının ardından gelmişti.

AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşılarının kombinasyonu için İngiltere’deki Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir klinik araştırma devam ediyor. Deneme yakın zamanda Moderna ve Novavax aşılarını içerecek şekilde genişletildi.

Daha önceden de AstraZeneca ile Sputnik V aşılarının kombinasyonunun klinik testlerine başlanmıştı.

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