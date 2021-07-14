Bakan Koca: Aşı oranı düşük illerde vaka sayıları yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı oranı düşük illerde vaka sayıları yükseliyor” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanı şunları söyledi:

*Vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Maalesef vaka sayısı artan illerimizde aşılamayla bir benzerlik var. Aşı oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor. Önümüzde İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken on binlerce vakayla karşılaştılar.

*Covid-19 tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ve hasta etme kabiliyetini etkileyebiliyor.

*Birinci doz aşısı tamamlananlardan Sinovac aşısını olanlar ikinci doz aşısını dört hafta sonra, BioNTech aşısını olanlar ise üç hafta sonra olabilir.

*Kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz.