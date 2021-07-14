TTB üyesi: Bakanlık ‘uzun Covid’ verilerini paylaşmıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Levent Akyıldız, Sağlık Bakanlığı’nın elinde ‘uzun Covid’ geçirenlere ilişkin veri bulunduğunu ama paylaşmadığını dile getirdi.

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‘Uzun Covid’, corona virüsünün neden olduğu hastalığın semptomlarının haftalarca hatta aylarca sürmesi olarak tanımlanıyor. Covid-19’a yakalanıp atlattığını düşünenlerin bir kısmının ‘uzun Covid’ derdiyle karşı karşıya olduğu onlarca araştırmayla ortaya kondu.

DW Türkçe’den Batu Boztürk’e konuşan göğüs hastalıkları uzmanı Akyıldız, gözlediği hastalar arasında uyku bozukluğu, baş dönmesi, stres gibi semptomlara rastlasa da en çok öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle gelindiğini aktardı. Uzman, ‘uzun Covid’ geçirenlerin vücut direnci azaldığı için zona gibi enfeksiyon hastalıklarının görülebileceğini belirtti.

Akyıldız şöyle konuştu: “Hastalığın önemli bir bölümünde hastalıkla ilgili stres hali çok egemen oluyor. Kişinin gündelik hayatını etkileyecek düzeyde kaygılanmalar gözleyebiliyoruz. Bu kaygı hali bir çeşit kendini doğrulayan kehanet gibi kişinin solunumsal iş yükünü, gündelik yaşama algısını önemli ölçüde değiştiren bir perspektif değişikliğine yol açıyor.”

‘Uzun Covid’ geçirenlere bir an önce rutin hayatlarına geri dönmesini tavsiye eden Akyıldız, şöyle devam etti: “Olağan yaşam tarzına yakın bir işleyişi gündelik hayata egemen kılabilmek çok önemli. Yürüyüş, egzersiz kıymetli şeyler. Bol sıvı tüketmek, uyku ve istirahatleri düzenlemek, kademeli bir normalleşme geçişi için yapılabilecek şeyler.”

Türkiye’de bazı hastanelerde ‘uzun Covid’ poliklinikleri açılmış olsa da, kaç kişinin semptom yaşadığı, hangi semptomların görüldüğü bilinmiyor. Akyıldız bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın tutumunu şöyle eleştirdi: “Bunlar aslında bakanlığın elinde o ya da bu şekilde mevcut, ama bu konuda da maalesef yeterince şeffaf bir süreç yönetmediğimizi, eldeki malzemenin durumu tespit edebilmek için olayın paydaşlarıyla paylaşılmadığını ifade edelim.”