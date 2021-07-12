Otoantikor araştırması umut verdi: ‘Uzun Covid’i tespit etmek için test

Britanya’da araştırmacılar ‘uzun Covid’ hastalarını tespit etmek için bir test geliştirmenin önünü açan bulgular elde etti.

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‘Uzun Covid’ hastalığın kısaca semptomların haftalarca hatta aylarca sürmesi olarak tanımlanıyor. Covid-19’a yakalanıp atlatanların, en azından atlattığını düşünenlerin bir kısmının ‘uzun Covid’ derdiyle karşı karşıya olduğu onlarca araştırmayla ortaya kondu. Kapsamı henüz tam anlaşılmamakla birlikte, halsizlik, nefes alma güçlüğü, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor.

Bilim insanları ‘uzun Covid’ hastalarının kanında bir tür düzensizlik tespit ettiğini duyurdu. Imperial College London’dan araştırmacılar küçük bir grup hasta üzerinde düzenledikleri çalışmada ‘otoantikor paterni’ne rastladı.

Otoantikorlar, normal antikorların aksine, bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadele ederken sağlıklı hücerelere de saldırarak organlara zarar verebiliyor.

Araştırmacılar bu bulgular sayesinde yaklaşık bir yıl içinde ‘uzun Covid’ hastalarını tespit etmek için basit bir kan testi geliştirmeyi hedefliyor.

Ulusal Sağlık Araştırması Enstitüsü’nden Dr. Elaine Maxwell, ön bulguların heyecan verici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Covid-19 enfeksiyonundan sonra birtakım farklı şeyler oluyor. Otoimmün tepki bunlardan biri olabilir diye şüpheleniyorduk. Ancak ‘uzun Covid’ karmaşık bir durum. Dolayısıyla bütün hastaların tespit ve tedavi edilebilmesi için buna neden olabilecek diğer faktörleri araştırmayı sürdürmeliyiz.”