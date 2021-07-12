12 aydır ‘uzun Covid’in pençesinde: Tüm hayatımı benden aldı

‘Uzun Covid-19’un insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim insanları, daha önce sağlıklı olanların yüzde 14’ünün kalbinde hasar olduğunu tespit etti. Galler’in güneyinde yaşayan stajyer anestezi uzmanı Linn, yaklaşık bir yıldır ‘uzun Covid-19’ nedeniyle hasta ve çalışamıyor.

Fotoğraf: BBC

‘Uzun Covid’in tüm hayatını ondan aldığını belirten Linn, Oxford’da ‘uzun Covid’in organları nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırmaya katılmaya karar verdi. Söz konusu araştırmaya 500’den fazla kişi katıldı.

‘Hayatımı benden aldı’

Linn, BBC’ye ağlayarak konuştu ve “Bıktım. Sadece her şeyin bitmesini istiyorum. Uzun süreli Covid hayatımı benden aldı” dedi.

Galler’den Oxford’a giderken yorulma endişesiyle aracının arkasına yastık ve battaniyeye koyan anestezist Linn, bir yıldır çalışamıyor.

‘İltihap ve hasarları ölçüyoruz’

Oxford’da yapılan araştırmada altı farklı organ taranarak inceleniyor. Çalışmanın başındaki isimlerden Dr. Rajarshi Banerjee şunları söyledi: “Vücudu taradığımızda, karaciğer iltihabı ve böbrek hasarı gibi şeyleri ölçebiliriz ve iltihabın derecesini sadece taramayla değil, aynı zamanda fonskiyonel testler ve kan testleriyle de değerlendirebiliriz.”

Linn’in tarama sonuçları dört hafta sonra çıktı: “Kan testlerin normal ve kalbim normal bir şekilde atıyor. Ama aslında kalbimde hiç beklemediğim hafif bir iltihaplanma var.”

Yüzde 70’inin organlarında hasar tespit edildi

500 kişinin katıldığı çalışmanın sonucunda hastaların yüzde 70’inin enfeksiyondan birkaç ay sonra bile bir veya daha fazla organda hasar tespit edildi.

Dr Banerjee, çoklu organ bulguları olan hastaların çoğuna ilk taramalardan aylar sonra yapılan ikinci tarama yapıldığını ve hastalarda iyileşme gözlemlendiğini söyledi. Ancak bu durumun çalışmanın tamamlanmasıyla teyit edilmesi gerekitğinin de altını çizdi.

Yüzde 14’ünde kalp hasarı var

Dr. Banerjee bunun cesaret verici olduğunu belirtse de sonuçların hepsi iyiye işaret etmiyordu: : “Covid’e yakalandıktan altı ay sonra, ‘uzun covid’ olan hastaların yüzde 14’ünde kalp hasarına ilişkin görüntüleme vardı. “

Kalp hasarı tespit edilenler Covid-19’a yakalanmadan önce sağlıklıydı. Benarjee, yüzde 14 oranının beklenenden daha fazla olduğuna dikkat çekti.