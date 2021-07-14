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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK, göç istatistiklerinin yayınlanmasını da erteledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ait uluslararası göç istatistiklerine ilişkin bülteni ertelediğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Normal takvime göre istatistiklerin 16 Temmuz’da yayınlanması gerekiyordu.


TÜİK’in açıklaması şöyle: “Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan ‘Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020’ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

TÜİK, pandemi yılı olan 2020’ye ilişkin kamuoyunda tartışmalara neden olan ‘ölüm’ ve ‘ölüm nedeni’ istatistiklerinin yayınlanmasını da ertelemişti.

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