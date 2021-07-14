TRT yönetimine Sabah ve SETA’dan ‘takviye’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na talip olduğunu açıkladı. Devletin ilgili kurumlarına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne, başta Feerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olmak üzere spordaki markalara işbirliği çağrısı yaptı.