TRT yönetimine Sabah ve SETA’dan ‘takviye’

TRT yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı. Kurulun üç üyesi görevinden alındı.
Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TRT yönetim kuruluna şu isimler atandı:
- Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK başkanı) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi
- Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel müdür-YK üyesi) Basın İlan Kurumu yönetim kurulu başkanı
- Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli
- Atakan Yılmaz (YK üyesi)
- Mücahid Eker (YK üyesi) İletişim Başkanlığı medya koordinatörü
- Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK üyesi) Siyaset bilimci-sosyolog, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu
- Hilal Kaplan Öğüt (YK üyesi) Sabah ve Daily Sabah yazarı
- Meryem İlayda Atlas Çetin (YK üyesi) Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı
- Doç. Dr. Veysel Kurt (YK üyesi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi, SETA araştırmacısı
TRT Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu ise görevlerinden alındı.