Akşener’den ‘cumhurbaşkanı adayı’nı soranlara ‘açık ve net’ yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edenlere “Stres yapmayın” diye seslendi.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile şürekası’ ve iktidar medyasının ‘bir şeyi’ çok merak ettiğini, bu merakla yatıp kalktığını dile getirdi.

“Her yerde aynı soruyu soruyorlar… ‘İYİ Parti’nin, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ diyorlar” ifadesini kullanan Akşener, açık ve net cevap vermek istediğini aktardı.

İYİ Parti lideri şunları kaydetti: “Rahat olun ağalar, stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın, yaşlı başlı adamlarsınız. Siz hiç merak etmeyin bizim cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım.”