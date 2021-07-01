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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: Hiçbir siyasi partiyle ittifak temasımız yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hiçbir siyasi partiyle ittifakla ilgili temaslarının olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Antalya’ya konuşan Babacan, ‘Türkiye’yi köşe bucak dolaştıklarını’, sorunların çözümünü, partilerinin eylem planını vatandaşa açıkladıklarını ifade etti.


Partisinin tüm kentlerde il başkanlıkları ve 650 ilçede ilçe başkanlarının göreve başladığını aktaran DEVA Partisi lideri, partilerinin ‘sağcı, solcu, muhafazakar, liberal ya da sosyal demokrat’ gibi siyasi terminolojisinin olmadığını kaydetti.

Babacan şöyle devam etti: “İttifak konusunda kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa etmek için uğraşıyoruz. Partimizin hedefleri var. Hiçbir siyasi partiyle ittifakla ilgili temasımız yok. Tabii ki siyasi partilerle diyaloğumuz var ama ittifak farklı bir şey. Ziyaretlerimizde ittifak kelimesi dahi geçmiyor.”

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