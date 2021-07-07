Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında ‘temkinli’

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.