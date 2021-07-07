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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında ‘temkinli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki seçimde olası cumhurbaşkanlığı adaylığına temkinli yaklaştı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’de yapılacak ancak şimdiden partilerin ayrı aday mı çıkaracağı yoksa ortak bir adayda mı uzlaşılacağı tartışması başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.


Akşener, HDP’ye ayrı aday tavsiye ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘çatı aday’a karşı olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise diğer partilerle ‘seçim öncesi oturup konuşacaklarını’ dile getirmişti.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara’da partililere seslenirken Kılıçdaroğlu’ndan “Cumhurbaşkanı adayımız” diye bahsetmişti.

‘Dur bakalım’

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre CHP lideri, Mersin’deki temaslarını sürdürürken Hastane Caddesi’ndeki işyerlerine de uğradı.

Kılıçdaroğlu, bir işyerinde Tuncelili hemşerisi Alime Hatı tarafından “İşte cumhurbaşkanımız” diyerek karşılandı.

CHP lideri, hemşerisinin elini tutarak kendisine teşekkür ederken “Hele bir dur bakalım” dedi.

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