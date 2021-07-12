Konu cumhurbaşkanı adayı: Akşener, ittifaka dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen yalnızca bir kişi olduğunu belirtirken, yerel seçimi hatırlatıp, “Millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz” diye sordu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’te yapılacak ancak şimdiden partilerin ayrı aday mı çıkaracağı yoksa ortak bir adayda mı uzlaşılacağı tartışması başladı. Akşener, ‘millet ittifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘çatı aday’a karşı olduğunu açıklamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise diğer partilerle ‘seçim öncesi oturup konuşacaklarını’ dile getirmişti. Son olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yardımcısı tarafından dillendirilmiş ancak CHP lideri ‘bunun ittifak dikkate alınmadan söylendiğini’ ifade etmişti.

Yerel seçimi hatırlattı

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre Tunceli ziyaretinde gazetecilere konuşan Akşener, Türkiye’de yalnızca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunu ifade etti.

“Düzenli olarak ‘millet ittifakı’nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor” diyen İYİ Parti lideri, gazetecilerin de haklı olarak bunu merak ettiğini söyledi.

Akşener, 31 Mart 2019’daki yerel seçimde CHP’yle işbirliği yapılarak kazanılan belediyeleri saydı.

İYİ Parti lideri, belediye başkanlarının CHP’nin adayları olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda ‘millet ittifakı’nın da adaylarıdır. Tekrar söylüyorum CHP’nin aday gösterdiği, bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye başkanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük.

‘Sisteme karşıyız’

Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki, biz bu ucube sistemden sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur.

Biz sisteme karşıyız yani, partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır.”

‘Kimler dahil olacak’

Akşener, yerel seçimde yalnızca CHP ve İYİ Parti’nin yaptığını, genel seçimde ise Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifaka eklendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet ittifakı nasıl olacak, biliyor muyuz? Hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz? Hayır. Sadece bilinen iki parti var, 31 Mart’ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara’nın, ‘Alınamaz’ denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var? Millet İttifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz? Ben İYİ Parti genel başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin genel başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra belediye başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz.”