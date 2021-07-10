Kılıçdaroğlu, ‘Cumhurbaşkanı adayımız’ açıklamasını ‘zamansız’ buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun kendisinden “Cumhurbaşkanı adayımız” diye bahsetmesini “Siyasi ortamı ve millet ittifakını dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” diye değerlendirdi.

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CHP lideri, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçime ittifak halinde gireceği partilere danışmadan bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade etti.

Sözcü’den Emin Çölaşan’a konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine millet ittifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu.”

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’te yapılacak ancak şimdiden partilerin ayrı aday mı çıkaracağı yoksa ortak bir adayda mı uzlaşılacağı tartışması başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.

Akşener, HDP’ye ayrı aday tavsiye ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘çatı aday’a karşı olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise diğer partilerle ‘seçim öncesi oturup konuşacaklarını’ dile getirmişti.