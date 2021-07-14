İş işten geçtikten sonra: Tuz Gölü’ndeki ‘flamingo katliamı’ için inceleme

Tuz Gölü’nde kuraklık ve tarımda kullanılan vahşi sulama nedeniyle ölen binlerce flamingoyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Valiliği inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olduğundan birçok kuş türünün ilkbahar ve yaz aylarında konaklama noktası oluyor. Her yıl yaklaşık 20 bin flamingo Tuz Gölü’nde konaklayarak kuluçka dönemini de burada geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıkmıştı. Bu yıl da yine bölgeye kuluçka dönemini geçirmek üzere flamingolar gelmiş, ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanalların geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingolar ölmüştü.

Doğa gönüllüsü Fahri Tunç, “Her yıl flamingoları gözlemek için Tuz Gölü’ne giderim. Bu sefer gittiğimde binlerce ölü flamingoyla karşılaştım ve yıkıldım. Üzüntüden oturdum ağladım. Vahşi sulamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ben yetkililere aktardım ama maalesef hiç kimse ilgilenmedi” diyerek bölgede çektiği görüntüleri paylaşmıştı.

İnceleme başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı uzman ekip, bugün Tuz Gölü’nde ölen yavru flamingolarla ilgili inceleme yaptı, ölü flamingolardan numune alındı. Ekip, ayrıca flamingoların yaşadığı bölge olan Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nden geçen bir kanala bent çekildiğini saptadı. Su kanallarına bent çekip oradaki suyu pompalar vasıtasıyla tarlalarını sulamak için kullanan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, uzman ekibin hazırlayacağı raporun ardından gerekli çalışmaları başlatacağı belirtildi.

Ekibe, flamingoların ölümünün arttığını tespit eden Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Erdem Zengin ile yardımcısı Fahri Tunç eşlik etti. Erdem Zengin, “2020 yılında buraya geldiğimizde yaklaşık 40 santimetre su vardı. Bu yıl geldiğimizde hiç su tespit edemedik. Daha önceki yıllarda bu bölgede flamingolara rastlıyorduk. Ancak bu yıl hiç flamingoya rastlamadık. Su olmadığı için de özellikle yavru flamingoların öldüğünü tespit ettik” dedi.

Konya Valiliği açıklamasında da flamingoların ölümüyle ilgili çalışma başlatıldığını belirterek, “13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna da yansıyan, Tuz Gölü’nün Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon alanda incelemeler yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.