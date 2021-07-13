Vahşi tarım sulamasının sonucu: Tuz Gölü’nde yavru flamingo katliamı!

Tuz Gölü’nde binlerce flamingo kuraklık ve tarımda kullanılan vahşi sulama nedeniyle öldü. Doğa gönüllüsü Fahri Tunç, “Her yıl flamingoları gözlemek için Tuz Gölü’ne giderim. Bu sefer gittiğimde binlerce ölü flamingoyla karşılaştım ve yıkıldım. Üzüntüden oturdum ağladım. Vahşi sulamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ben yetkililere aktardım ama maalesef hiç kimse ilgilenmedi” dedi.

Fotoğraf: Fahri Tunç

Üç şehrin sınırları içerisinde kalan Tuz Gölü’nde binlerce flamingo öldü. Aksaray’da yaşayan doğa gönüllüsü Fahri Tunç, ‘özellikle, Konya’nın Gölyazı ilçesinde 5-10 bin arasında flamingonun hayatını kaybettiğini yavruların ise tamamının öldüğünü’ söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Tunç, “Ben sekiz yıldır flamingolarla ilgili bu bölgede gözlem yapan doğa gönüllüsüyüm Her yıl flamingolar gözlemek için Tuz Gölü’ne giderim. Bu sefer gittiğimde binlerce ölü flamingoyla karşılaştım ve yıkıldım. Orada üzüntüden oturdum ağladım” dedi.

Tarım arazilerini sulamak için köylülerin Tuz Gölü’ne akan kaynaklara bent çektiğini belirten Tunç şöyle devam etti:

“Tuz Gölü’nün 1,5 metre civarda çekildiğini gördüm. Konya tarafından bir su girişi vardı onu kapatmışlar, sulama için kullanıyorlar. Aksaray tarafından bir giriş vardı maalesef orayı da kapatmışlar, sulama için kullanıyorlar. Tuz Gölü’ne Şereflikoçhisar tarafından bir su girişi vardı, önüne baraj kurdular. Ankara Konya ve Sakarya ‘Tuz Gölü bize ait’ diyor. Ama iş sahip çıkmaya gelince hiç kimsenin sahip çıktığı yok. Tuz Gölü’nü kendi kaderine bıraktılar. Tuz Gölü’nün ismi göl ama şu anda çöl.”

‘Yetkililer ilgilenmedi’

Fahri Tunç, flamingoların bir ay önce yavrulama mevsimi olduğunu belirterek, “Mesafe ne kadar uzarsa hayvanların geliş gidişlerindeki efor daha fazla oluyor. Yavruları güçsüz düşerek ölüyor. Dolayısıyla bu mesafe şu an da 1,5 kilometreye kadar çıkmış durumda ve şimdi kurak gitmesi itibariyle flamingoların tamamı neredeyse ölmüş” dedi.

Konuyu birçok yetkililere bildirdiğini ifade eden doğa gönüllüsü, “Vahşi sulamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ben yetkililere aktardım ama maalesef hiç kimse ilgilenmedi” ifadesini kullandı.

Tuz Gölü’nde yavru flamingo katliamı!



Çiftçilerin Tuz Gölü’nü besleyen kanallara bent çekip su akışını kesmesi sonucu flamingo yavrularının hepsi öldü.



Acilen vahşi tarım sulamasından vazgeçin! @TCTarim @csbgovtr

📽️ Fahri Tunç pic.twitter.com/c42gKjbxjV — Kazdağları İstanbul Dayanışması (@kazdaglariist) July 13, 2021