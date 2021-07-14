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Yaramazlara biraz batar!

Anket: İYİ Parti en çok tercih edilen ‘ikinci parti’

MetroPOLL araştıma şirketinin anketi, İYİ Parti’nin seçmenlerin ikinci durağı olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Ankete göre yüzde 13,7’lik kesim, kendi partisine oy vermeyecek olsa İYİ Parti’yi tercih edeceğini belirtti. Alternatifler arasında MHP ikinci, CHP üçüncü sırada.


Araştırmada, partiler arasındaki oy geçişkenliği de dikkat çekici.

Her üç AKP’liden birinin alternatifi, partinin ittifak ortağı MHP. AKP’den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek partilerinin ise alabildiği toplam oy yüzde 1 bile değil.

Öte yandan CHP seçmeninin neredeyse yarısı, İYİ Parti’yi tercih ederken, yüzde 7,9’u HDP’ye oy verebileceğini kaydetti.

İYİ Partililerin üçte birinin tercihi CHP’den yana.

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