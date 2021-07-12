MetroPOLL’ün anketine göre en çok kan kaybeden parti MHP

MetroPOLL Araştırma’nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı anketinde halka “Bu pazar seçim olsa önceki seçimde oy verdiğiniz partiye tekrar oy verir misiniz?” diye soruldu. Anket sonucuna göre en çok seçmen kaybeden parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). Seçmeni tutamayan ikinci parti Saadet Partisi (SP) olurken üçüncü parti ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).

Araştırmaya göre, bu pazar milletvekili seçimi olsa 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdiği partiye oy vereceklerin dağılımı şöyle:

24 Haziran’da oy verdiğim partiye oy veririm yüzde 61

Başka bir partiye oy veririm yüzde 15.8

Kararsızım yüzde 8,3

Fikrim yok yüzde 7,0

Muhalefet kanadından en çok kan kaybedenler SP ve CHP

Seçmenin ‘aynı partiye oy verme’ eğilimine bakıldığında ise ankete göre muhalefet kanadında en çok kan kaybeden parti, yüzde 20 ile SP. İkinci sırada yüzde 15,7 ile CHP var. Kararsız ve fikri olmayanlarla beraber SP’nin toplamda seçmen kaybı yüzde 60, CHP’ninki yüzde 28,7.

İktidar kanadında en çok seçmen kaybeden parti MHP. Daha önce MHP’ye oy veren yüzde 51,6 “Başka bir partiye oy veririm” dedi. Kararsız ve fikri olmayanlarla beraber MHP’nin seçmen kaybı yüzde 55,3.

AKP seçmeninin yüzde 11’i başka bir partiye oy vereceğini söyledi. Kararsız ve fikri olmayanlarla beraber AKP’nin toplamda seçmen kaybı yüzde 25,1 oldu.