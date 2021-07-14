Aşılamada 60 milyon doz geçildi: Tam aşılı sayısı hedefin çok uzağında

Covid-19’la mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu geride bıraktı.

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Sağlık Bakanlığı’nın anlık verilerine göre, 14 Temmuz saat 13:30 itibariyle, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 345 bin 615, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 376 bin 940, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 359 bin 117 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 81 bin 672 olarak kayıtlara geçti. İki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların oranı ise yüzde 22 ile yüzde 70 hedefinin çok uzağında.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı ise, İstanbul’da 10 milyon 928 bin 130, Ankara’da 4 milyon 925 bin 541, İzmir’de ise 4 milyon 34 bin 948 doz oldu.

Aşılama çalışmaları kapsamında 18 yaşından gün alan tüm vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edip vurulabiliyor.