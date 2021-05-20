Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Onaylı aşılar varyantlarda da etkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylanmış mevcut aşıların corona virüsünün varyantlarının tümünde etkili olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, buna rağmen pandemiyle mücadelede tedbirin gevşetilmemesi gerektiğini ifade ederek özellikle yurt dışı seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

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‘Pandemi bitmedi

“Aşılar, tünelin sonundaki ışık olabilir, fakat bu ışıktan kör olmamalıyız” diyen Kluge, var olmaya devam eden virüs tehdidi ve ‘yeni belirsizlikler‘ nedeniyle tedbirleri elden bırakmamanın önemini vurguladı.

DSÖ Avrupa Kriz Koordinatörü Catherine Smallwood de “Pandemi bitmedi” uyarısında bulundu.

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