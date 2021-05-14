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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’den zengin ülkelere: Gençleri aşılamayı bırakıp aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Covid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlamaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak ABD 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara dün itibariyle aşı yapmaya başlamıştı.

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Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, salgının ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

Dünya genelindeki aşı adaletsizliğine dikkat çeken DSÖ direktörü, ‘yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığını’ ifade etti.

“Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3’ü düşük gelirli ülkelere gidiyor” diyen Ghebreyesus, zengin ülkeleri ‘Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) destek vermeye davet etti: “Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda o ülkeleri yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX’a bağışlamaya çağırıyorum.”

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DSÖ’ye göre bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı.

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