BioNTech CEO’su Uğur Şahin, pandeminin kontrolü için 3’üncü doza işaret etti

Son dönemde dünya genelinde artan Delta vakaları sonrası gündeme gelen üçüncü doz aşı tartışmaları hakkında konuşan Uğur Şahin, pandemiyle mücadele için ‘hatırlatıcı‘ 3’üncü doz mRNA aşısının gerekli olduğuna dikkat çekti.

BioNTech ile aşı geliştirmede ortaklık yapan Pfizer şirketinin yetkilileri üçüncü doz için ABD’de ilgili kurumlara başvuru yapılacağını açıklamıştı. Pfizer yetkilisi, başvuruyu aşıların uygulanmasından altı ay sonra yeniden enfekte olma ihtimalinin arttığına yönelik deliller ve virüsün daha bulaşıcı varyantı Delta’nın giderek yayılmasıyla temellendirmişti.

Ancak hem ABD hem de AB’deki düzenleyici kurumlar bunun aksi yönünde görüş bildirmişti. Bazı uzmanlar da üçüncü doz için elde yeterli veri olmadığının altını çizmişti.

‘Üçüncü doz mRNA aşıları olmadan Covid-19 salgını kontrol altına alınamayacak’

Hürriyet gazetesinin haberine göre BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşı yapıldıktan dört ila altı ay sonra antikor seviyelerinin hafifçe düştüğüne dair kanıtlar olduğunu söyledi. Aşılanmış kişiler, ciddi boyutlarda bir Covid-19 enfeksiyonu riski taşımasa da Şahin, ‘Ağır hastalıklara karşı da bir miktar koruma düşüşü görmeyi bekliyoruz. Bu küçük bir düşüş’ dedi.

Here's an exclusive clip from our "The partnership behind the first Covid-19 vaccine" panel from the #STATBreakthrough Summit.



With Kathrin U. Jansen, Ugur Sahin, M.D., & @matthewherper pic.twitter.com/k032Weuzki — STAT (@statnews) July 13, 2021

Şahin sözlerine şöyle devam etti: ”Bu nedenle bizim pozisyonumuz, destekleyici aşının tam bağışıklığı geri kazanmaya yardımcı olabileceği ve böylece aşılı kişilerde enfeksiyonlarla komplike olmayan bir kış mevsimi geçirmemizi sağlayabileceği yönünde.”

‘Para için değil…’

Pfizer yetkilisi Kathrin Jansen de Pfizer’in üçüncü doz Covid-19 aşısı geliştirme ve test etme kararının veriler tarafından yönlendirildiğini söyledi. Jansen, “Güçlendirici durum para kazanmakla ilgili değil” dedi.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre 100’ü aşkın ülkeye yayıldı. Delta varyantı, ülkelerdeki enfeksiyonlarda baskın varyant konumuna geliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın son bir ayda topladığı verilerde, delta varyantının baskın hale geldiği ülkede BioNTech aşısının hem enfeksiyon hem de semptomatik vakaları önlemedeki etkinliğinin yüzde 94’ten yüzde 64’e düştüğü ortaya çıkmıştı.