CHP’li Özel’den TRT atamalarına tepki: Çatısına pelikan ordusu kondu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TRT yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atamalara tepki gösterdi: “TRT’nin çatısına pelikan ordusu kondu.”

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TRT yönetim kuruluna atanan isimler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Sabah ve Daily Sabah yazarı Hilal Kaplan Öğüt, Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı Meryem İlayda Atlas Çetin, SETA araştırmacısı Doç. Dr. Veysel Kurt, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli Doç. Dr. Oğuz Göksu yer alıyordu.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Bugün sabah Resmi Gazete’ye baktık ve günün sürpriziyle karşılaştık. Gün geçmiyor ki bir kurumu kendisinin ve partisinin çıkarları doğrultusunda belirlememiş olsun. Sıra TRT’de” diyen Özel şunları kaydetti:

“Atananlardan bir tanesi bakan çocuğu. Bambaşka yerlerden görevleri maaşları olan birisine bir maaş daha bir koltuk daha.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı da genel müdür ve yönetim kurulu üyesi. AKP’nin iletişimini yapacak bir heyet oluştur desen bu oluşturulur. En çarpıcı isim de Hilal Kaplan Öğüt. Troliçe! Trol ordularının kudretli komutanı Hilal Kaplan Öğüt. Niye var? Hakaret için, iftira için, algı operasyonları için var.

TRT’nin bahçesi pelikandan geçilmiyor. Kendilerine o güzel kuşun isini verenlerin yönettikleri ülkede pelikanların soyu tükenirken trollükleriyle meşhur bu pelikan ordusu TRT’yi kuşatmış durumda. Bir F tipi yapılanmadan TRT yeni kurtulmuşken, bir başka F tipi, Fahrettin Altun’un kayyumuyla birlikte yönetilecek bir döneme geçiyoruz. Bundan sonraki ilk seçimlerde millet bu adaletsizliğe son verecek başka çaresi yok.”