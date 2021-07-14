AKP’li belediye, İBB’nin etkinlik çadırını ‘bozdu’, çocukları kaldırdı

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ‘500İG Gezici Kütüphane Eğlenerek Öğreniyoruz’ adlı etkinlik otobüsünü ‘izinsiz’ olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Etkinliğe ait görüntüler paylaşan CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, “AKP’li belediyelerin yaptığı ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalarına bu kez çocuklar maruz kaldı. Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı bu ayıbı kınıyoruz” diye yazdı.

Dağ’ın daha sonra görevli olduğu anlaşılan bir kişinin çocukları etkinlik alanından kaldırıp, etkinlik araçlarının toplandığı görüntüleri içeren bir video daha paylaştı.

Çocukları oradan kaldırabilecek kini nefreti nasıl beslediniz? pic.twitter.com/0Sl9LcDyxP — Süleyman Dağ (@suleymandag) July 14, 2021

Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi’nin Twitter hesabı üzerinden Dağ’ın paylaştığı görüntülere yer veren ‘Büyükşehir Çalışıyor’ adlı hesabın tweet’i alıntılanarak şunlar kaydedildi: “Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir.”

Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir.



Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz.



Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir. https://t.co/YKz85idNMM — Zeytinburnu Belediyesi (@zeytinburnubld) July 14, 2021

Görüntüleri paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Sebep? Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile” diye yazdı.

Durumu ‘vatandaşı görmeyen, çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü’ olarak niteleyen Kaftancıoğlu, “Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız, hem de çok yakında” dedi.