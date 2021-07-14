Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gergerlioğlu: Yerel mahkemenin kararı Meclis’e ulaştı; top başkanlıkta

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘yerel mahkemenin, vekilliğiyle ilgili kararının Meclis’e ulaştığını, ‘top’un artık TBMM başkanlığında olduğunu’ söyledi.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Bunun üzerine, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.


AYM beş gün önce Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti. AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi sonrası Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verilmiş, tutuklu vekil 6 Temmuz’da serbest bırakılmıştı.

Twitter paylaşımında “Kocaeli 2’nci Ağır Ceza mahkemesi hakkımdaki kararı az evvel verdi ve karar TBMM’ye an itibariyle ulaştı” diye yazan Gergerlioğlu şunları kaydetti: “14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım. Gergerlioğlu Meclis’e.”

AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi

Gergerlioğlu tahliye edildi

AYM’den Gergerlioğlu hakkında ‘hak ihlali’ kararı

Gergerlioğlu: Mesele iktidarın yıkılması değil, muhaliflerin alternatif sunmaması

İddianamede Gergerlioğlu’na iki suçlama

Gergerlioğlu: İktidar, salgının son halinden dolayı vicdan sızısı hissediyor mu?

Gergerlioğlu vekilliği içeriden sürdürüyor: Çırpınmayın, zulmünüzü herkes görecek

Gergerlioğlu cezaevinden yazdı: Moral bozmak yok; yapacak çok işimiz var

HDP’li Gergerlioğlu, cezaevine götürüldü

Gergerlioğlu yaka paça emniyete götürüldü

Gergerlioğlu ‘polisleri beklerken’ Diken’e konuştu: AKP’liler vicdansızlığı tercih etti

SON HABERLER

Değişen profil, son ses tur atan araçlar: Kadıköy’ün gece hayatına neler oluyor?

Son dönemde İstanbul’un gece hayatının merkezi haline gelen Kadıköy’de özellikle 1 Temmuz’da kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni eğlence anlayışına bölge sakinleri tepkili. Daha önce hiç rastlamadıkları insan profillerinin, 34 plakalı olmayan araçlarla gece yarılarına kadar son ses müzik eşliğinde tur attığını söyleyen yerel yöneticiler, 100-150 kişilik grupların da göbek atmalı sokak partileri yaptığını ifade ediyor.

En dürüst 75 şehir: Türkiye listeye bile giremedi

Dünyadaki en dürüst şehirler araştırmasında Türkiye sıralamaya bile giremedi. Hükümetlerin, hırsızlığın ve vatandaşlık görevinin dikkate alındığı araştırmada hayatın her alanında ülkedeki insanların ne kadar dürüst olduğu incelendi. En dürüst listesine giren ilk üç şehir ise İsviçre’den Zürih, Japonya’dan Tokyo, Avustralya’dan da Adelaide oldu.