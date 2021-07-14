Gergerlioğlu: Yerel mahkemenin kararı Meclis’e ulaştı; top başkanlıkta

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘yerel mahkemenin, vekilliğiyle ilgili kararının Meclis’e ulaştığını, ‘top’un artık TBMM başkanlığında olduğunu’ söyledi.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Bunun üzerine, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM beş gün önce Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti. AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi sonrası Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verilmiş, tutuklu vekil 6 Temmuz’da serbest bırakılmıştı.

Twitter paylaşımında “Kocaeli 2’nci Ağır Ceza mahkemesi hakkımdaki kararı az evvel verdi ve karar TBMM’ye an itibariyle ulaştı” diye yazan Gergerlioğlu şunları kaydetti: “14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım. Gergerlioğlu Meclis’e.”