Buldan: Demokratik Türkiye için sorumluluğa hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bugün AKP’nin yaptığı zulümler karşısında, AKP’yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz” dedi.

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Şanlıurfa’da HDP Karaköprü ilçe binası önündeki ‘halk buluşması’nda konuşan Buldan şunları söyledi: “Bugün AKP’nin Kürtlere zulmü, AKP’nin Kürtlere baskısı ortadadır, açıktır. Bu ülkeyi öyle bir zorbalıkla yönetiyorlar ki, tek dertleri seçimlerde bir kez daha iktidara gelmek. Ancak artık Türkiye halklarının ve Kürtlerin, AKP’nin yalanlarına karnının tok olduğunu bir kez daha göstermesinin zamanı gelmiştir. Dün Antep’te çözüm sürecinden bahsettim. Bu ülkenin çözüm sürecindeki o kıymetli zamanından bahsettim.

Ancak bu açıklamamı çarpıtanlar ve bir kez daha ‘AKP ile masaya oturmak istiyorlar’ diyenler şunu iyi bilsinler; bugün AKP’nin yaptığı zulümler karşısında, belediyelerimize atanan kayyımların, cezaevlerinde olan milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın, her gün operasyonlarla gözaltına alınıp tutuklanan yöneticilerimizin, hakkımızda açılan davaların ve fezlekelerin ve yine bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların karşısında AKP’yle masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz.”

‘Üzerimize düşeni yapmaya hazırız‘

Türkiye’nin ‘demokratik bir yönetime kavuşması için oluşturulacak olan güç birliklerinin Kürtleri inkar eden bir anlayışa sahip olmaması gerektiğinin’ altını çizen HDP eş genel başkanı şöyle devam etti: “Kürdün sorununu net olarak ifade etmek zorundadır. Sorun nasıl çözülür diye muhataplarıyla oturup konuşmak zorundadır. İşte biz böyle bir Türkiye’nin, barışçıl demokratik bir Türkiye’nin oluşması için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız.

Bu ülkeyi yönetmeye de talibiz. Şimdi önlerinde en büyük engel olarak HDP’yi gördüklerini biliyoruz. Evet önlerindeki en büyük engel biziz, HDP’dir. Çünkü biz Türkiye’nin her yerindeyiz. Çünkü biz Türk’üz, Kürt’üz, Ermeni’yiz, Süryani’yiz, Alevi’yiz, Sünni’yiz, kadınız, genciz. Çünkü biz işçiyiz, emekçiyiz, esnafız.”