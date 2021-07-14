Flamingoların ölümünün kuyu ve sulamayla ilgisi yokmuş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yavru flamingoların Tuz Gölü’nde ölmesine çevredeki kuyuların ya da sulamanın neden olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Fahri Tunç

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olduğundan birçok kuş türünün ilkbahar ve yaz aylarında konaklama noktası oluyor. Her yıl yaklaşık 20 bin flamingo Tuz Gölü’nde konaklayarak kuluçka dönemini de burada geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıkmıştı. Bu yıl da yine bölgeye kuluçka dönemini geçirmek üzere flamingolar gelmiş ancak çok sayıda yavru flamingo ölmüştü.

Yaklaşık 1000 flamingonun öldüğünü aktaran Pakdemirli şunları söyledi: “Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tip ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. Herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması ve sudaki konsantrasyonun azalmasından dolayı uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Gerekli tedbirler alındı. Bu konunun çevredeki kuyularla ya da tarımsal sulamayla doğrudan bir bağı yoktur. Konu etraflı bir şekilde araştırılıyor.”