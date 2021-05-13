Akşam Postası / 13 Mayıs 2021

Koca: Kısıtlamalar kademeli kalkacak

Sağlık bakanı, “Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz” dedi.

Türkiye 50 milyon doz alıyor: Bilim insanları Rus aşısının etkinliğini sorguladı

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden dokuz bilim insanı, Rus Covid-19 aşısına dair güçlü şüpheleri dile getiren bir makale yayınladı.

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Dolar aldı başını gidiyor: 8,50

Dolar, bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde 8,49’un üzerini test etti.

‘Cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin altında mı üstünde mi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oy oranının yüzde 50’yi geçtiğini öne sürdü. Buna karşılık İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre AKP ile MHP’nin ittifakı yüzde 50’ye ulaşamıyor.

Soma’da acı ilk günkü kada taze

Fotoğraf: AA

Manisa’nin Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci, bugün yakınları tarafından mezarlıkta anıldı.

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Soma: Adalet yedi yıldır toprak altında

Manisa’nın Soma ilçesindeki facianın üzerinden yedi yıl geçti ama adalet hala toprak altında. Hiçbir bürokrat ya da siyasetçiden hesap sorulmadı. 301 kez 20 ila 25 yılve162 kez iki ila altı yıl hapsi istenen ‘küçük patron’ Can Gürkan topu topu 15 yıl hapis cezasına çarptırılmakla kalmadı, 19 Nisan 2019’da da tahliye edildi. ‘Büyük patron’ Alp Gürkan’a ise önce takipsizlik sonra beraat layık görüldü.

Dört ayda 735 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre yılın ilk dört ayında en az 735 işçi öldü.

Soylu, Peker’i mahkemeye veriyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine “Hakkında dosya hazırlıyorlar” dediğini öne sürdü. Soylu ise bunu yalanlayarak Peker’e yönelik operasyonda kendisinin katkısı olduğunu ifade etti.

Profesör uyardı: Kuraklık da pandemi gibi yeni normaller getirecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu uyardı: “Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorunu aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. İçme ve kullanma suyunun kullanımıyla ilgili hayatımızda çok şeyin değişecek.”

Erbaş yine ‘kılıçlı’: Ayasofya Camisi’nde ‘toplu’ bayram namazı

Fotoğraflar: diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi’ndeki bayram namazı hutbesini elinde kılıçla kalabalık bir cemaat önünde okudu.

İsrail kara harekatına hazırlanıyor

Gazze şeridine hava harekatına hız kesmeden devam eden İsrail kara operasyonu düzenlemeye de hazır olduğunu bildirdi.

Emevi Camisi’nde namazı Esad kıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Tayyip Erdoğan’den başbakanken 5 Eylül 2012’de, “İnşallah en kısa zamanda namazımızı kılacağız” dediği Şam’daki Emevi Camisi’nde namaz kıldı.

Şampiyonlar Ligi finali Portekiz’de

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine Portekiz’in Porto kentinde oynanmasına karar verdi.

Dere yatağına yuvarlanan adam beş gün sonra kurtarıldı

Fotoğraf: DHA

63 yaşındaki Mehmet Tığ, “Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim” dedi.

Diyarbakır’a kondurulan ‘heykeller’ kaldırıldı

Eleştirilen heykellerden ikisi. Fotoğraflar: Twitter

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’ndaki alana yerleştirilen iki ‘heykel’in kaldırıldığını bildirdi.