Hükümetten ‘güvenli turizm’ reklamı: Çalışanlar, ‘Aşılandım’ yazılı maske takıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı reklamda turizm çalışanları “Aşılandım” yazılı maskeler takıyor.

Platformun Twitter hesabında paylaşılan videonun üstüne İngilizce “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” diye yazıldı.

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Geçen sene milyonlarca turistin Türkiye’nin ‘keyfini çıkardığını’ aktarılan videoda, “Bu yaz bütün çalışanları aşılattık” dendi.

Almanya’da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aşılamayla ilgili şunları söylemişti: “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.”