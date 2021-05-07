Çavuşoğlu, yerli turiste sığındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazirana kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağı sözüyle, turizm çalışanlarını kastettiğini belirtirken, halkı aşağılama anlamına gelmeyeceğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Almanya’da dün basın toplantısında konuşan bakan, aşılamayla ilgili şunları söylemişti: “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.”

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Aşılama hızının oldukça yavaşladığı, aşı tedarikinde sorun yaşandığı ve birçok kişinin sıra beklediği bir dönemde gelen açıklama sosyal medyada tepki çekmişti.

‘Yerli turist yok mu?’

Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Çavuşoğlu, uzun bir açıklamasından tek bir cümlenin çıkarıp alındığını, kastettiğinin turizm çalışanları olduğunu, bunun açıklamanın başına bakılırsa anlaşılabileceğini söyledi.

Bakan, “Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil. Turizm çalışanlarımızın sağlığını da korumak için” ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz. Geçen yıl da ‘Güvenli Turizm Konsepti’ çerçevesinde test uygulaması yapmıştık. Hem turistlere hem turizm çalışanlarımıza. Bu da benzer bir yaklaşımdır. Dünyanın tüm turizm ülkeleri, böyle çalışmalar yapıyorlar. Turizm, bir hareketlilik alanı. O alanı güvenli hale getirmek için bütün turizm ülkeleri benzer yaklaşımlar içinde. Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız. Yaklaşımımız bu. Buradan nasıl oluyor da halkı aşağılama sonucu çıkarılıyor, anlamış değilim. Bir kez daha söylüyorum: Bunu hem turizm çalışanlarımızın sağılığı için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz.”