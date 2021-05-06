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Yaramazlara biraz batar!

Aşı olmak için bir umut… ‘Turist peşinde koşmaya hazırız!’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hazirana kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söylemesi, Twitter’da hem eleştiri hem de espri konusu oldu.

Fotoğraf: AA/Pixabay

Türkiye’nin önemli gelir kalemlerinden birinin turizm olmasının da etkisiyle, yaz sezonu öncesi 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararı alınmıştı. Böylece yaz ayları öncesi vaka sayısının düşürülmesi amaçlanıyor. Aşılama programı ise istenildiği gibi gitmiyor.

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Dişleri bakanı, bugün Türkiye’ye çok sayıda turist gönderen Almanya’da mevkidaşıyla basın toplantısı düzenlerken, “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi.

Birçok insan aşı olmak için sıra beklerken bakanın sözleri Twitter’da çok sayıda kişin tepkisini çekti. Kullanıcılar, aşı olmak için çoktan turist aramaya başladı!

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