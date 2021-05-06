Aşı olmak için bir umut… ‘Turist peşinde koşmaya hazırız!’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hazirana kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söylemesi, Twitter’da hem eleştiri hem de espri konusu oldu.

Fotoğraf: AA/Pixabay

Türkiye’nin önemli gelir kalemlerinden birinin turizm olmasının da etkisiyle, yaz sezonu öncesi 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararı alınmıştı. Böylece yaz ayları öncesi vaka sayısının düşürülmesi amaçlanıyor. Aşılama programı ise istenildiği gibi gitmiyor.

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Dişleri bakanı, bugün Türkiye’ye çok sayıda turist gönderen Almanya’da mevkidaşıyla basın toplantısı düzenlerken, “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi.

Birçok insan aşı olmak için sıra beklerken bakanın sözleri Twitter’da çok sayıda kişin tepkisini çekti. Kullanıcılar, aşı olmak için çoktan turist aramaya başladı!

İnsan olarak değerimiz turist görebilme ihtimalimiz kadar… — can gurses (@canitti) May 6, 2021

Aşı sırası gelmeyen tüm yurttaşlara, turist görebilecekleri her yerde gözleme tezgahı açmalarını öneriyorum…🤓 — Uğur Gürses (@ugurses) May 6, 2021

Turist de bizi görebilecek mi😂😂Çavuşoğlu, “mayıs sonuna kadar turistin göreceği her kişiyi aşılayacağız” demiş, yani sizin yurttaş olarak öneminiz yok, maksat turizm geliri eksilmesin, turist aşısız Türk yurttaş görüp de irkilmesin😂 pic.twitter.com/FkWMFyWgt1 — Metin Uca (@MetinUca) May 6, 2021

Sokaklarda turist peşinde koşmak için son hazırlıklar, koşu ayakkabısını da giydik mi tamamdır, gör beni turist 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/kDLd4IN4K4 — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) May 6, 2021

Devlete söyleme turist abi olucam aşımı pic.twitter.com/x1Ssn3XVh6 — Prof. Dr. Batı Yaranki (@ikeamasasi) May 6, 2021

Bir aksilik çıkmazsa, Haziran ortasında 2 haftalığına Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'de yaşamadığım için beni de turist kabul edebilirsiniz. Aşı sırası gelmeyen varsa beni görsün, böylece aşı sırası gelir.



Harika yönetimin için teşekkürler AKP. — Emrah Aslan 🇪🇺 (@emrahthepolitic) May 6, 2021

Turist herhangi bir aşı olmadan, test olmadan, karantinaya girmeden Türkiye'nin her yerine dilediği gibi gidecek ama bu ülkenin gerçek sahipleri vebalı gibi aşı olmadan turistlerin karşısına çıkarılmayacak.



Dünyada kendi vatandaşını bu kadar aşağılayan bir iktidar daha yoktur. pic.twitter.com/JOGdcqSQAY — Adnan Kavuştur (@AdnanKavustur) May 6, 2021

Bu yaz bir turist görürseniz, hiçbir şey yapmayın, olduğunuz yerde hareket etmeden, geçmesini bekleyin. Yapacağınız ters bir hareket, turistin sizi fark etmesine neden olabilir. — Ercan (@ercanerco) May 6, 2021

kiralık turist arıyorum, japon olur, nordik olur.. acil https://t.co/lbXc3GHTXh — uzobey (@uzobey) May 6, 2021

Turist olamadık, bari bir yolunu bulup turistlere görünelim.



“Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” https://t.co/bhJnLS302r — Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) May 6, 2021

"Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız"



Artık sevdiklerimize bundan sonra "Yüzünü turist görsün" diye dua edeceğiz. — Mustafa Yiğit (@mustafayigitt) May 6, 2021

Turist geliyor, hemen yanına koşuyorum hoplayıp zıplıyorum, turist polise soruyor aşılı mı bu diye. Polis aşılı efendim diyor, turist beni kucağına alıp seviyor. Güzel bir sezon. https://t.co/CsQNykCNv9 — Tevbo☀️Sonnenbrand (@spleendistanbuI) May 6, 2021

Yanlışlıkla, aşılanmamış TC vatandaşlarının bulunduğu bölgeye giren turist, korku içinde kaçıyor. pic.twitter.com/Ok0DMtT32I — asfalt osman (@asfaltosman) May 6, 2021

Turist görebilecek vatandaşların kulaklarına aşı küpesi takacak mısınız? Hani karışmayalım araya… @drfahrettinkoca @MevlutCavusoglu — umar karatepe (@azeryadigar) May 6, 2021