Diken

Yaramazlara biraz batar!

BTC Türk hacklendi mi?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BTCTurk’ün hacklendiği öne sürüldü. Şirket, sistemde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını, iddianın incelendiğini duyurdu.

Webtekno’da yer alan habere göre Raidforums isimli internet sitesinde bir kullanıcı ‘BtcTurk Pro kullanıcılarına ait önemli bilgileri satışa çıkardığına’ ilişkin duyuru yaptı. Bu sayfa, kısa süre içinde de Twitter’da dolaşıma girdi.

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Söz konusu forum duyurusunda BtcTurk Pro kullanıcılarına ait bilgilerin 2019’da sızdırıldığı yazıyor.

Bilgiler arasında kullanıcıların isim soyisim, e-posta adresi, telefon, açık adres ve kimlik bilgileri var.

BTC Türk’ün destek hesabından şu açıklama yapıldı: “Söz konusu iddiayla ilgili bilgi sahibiyiz, ekiplerimiz konuyu incelemektedir. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali bulunmamaktadır.”

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Türkiye’de kaç kripto para borsası var, dönen para ne kadar?

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